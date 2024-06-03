إيران تواجه إحدى أخطر اضطرابات نظام تحديد المواقع العالمي GPS

شهدت إيران، الأحد، إحدى أخطر اضطرابات نظام الملاحة العالمي (GPS) في السنوات الأخيرة، وفقاً لتقارير رسمية وشهادات مستخدمين.

وكانت العاصمة الإيرانية طهران وعدد من المدن الكبرى في البلاد قد تعرضت لحالة فوضى مرورية وازدحام شديد بعد تعطل نظام تحديد المواقع وتقيمه مواقع غير صحيحة للمستخدمين.

وقالت الشركة المالكة لتطبيق "ناشان" لتحديد المواقع، في بيان عبر حسابها في منصة "إكس": "اكتشفنا اليوم واحدة من أخطر اضطرابات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في السنوات الأخيرة".

وأضافت: "وفقاً لتقرير مستخدمي الشارة والنتائج التحليلية فإننا نشهد اضطراباً شديداً في مدينة طهران وبعض المدن الكبرى".