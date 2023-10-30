أيرلندا.. العثور على جثة رجل قُتل قبل 20 عامًا

عثرت السلطات الأيرلندية على بقايا جثة رجل قُتل داخل منزله قبل أكثر من 20 عامًا في عقار مهجور بمدينة كورك.

وبحسب ما أكدته صحيفة "ميرور" البريطانية، تلقى موظفو مجلس المدينة بلاغات عن انتشار حشرات داخل أحد منازل الحي، وبعد توجههم للمكان، عثروا على بقايا هيكل عظمي تحت لحاف سرير، تبين أنها تعود لرجل يدعى "تيم أوسوليفان".

وفي التحقيقات قال الطبيب الشرعي، إن الرجل توفي في تاريخ غير معروف بين الـ9 و الـ23 من يناير العام2001.

وأكد شقيق تيم للصحيفة "كان أخي تيم حسن الخلق، ولم يؤذِ أحدًا، وترك المدرسة في عمر 15 عامًا واتجه لتجارة المطبوعات. كان يرغب في السفر حول العالم".

من جانبه، قال ابن شقيق تيم، إن العائلة بذلت كل ما في وسعها لتحديد مكان تيم، لكنهم ظنوا أنه انتقل بعيدًا.

وتابع "العثور على جثته شكَّل صدمة كبيرة للعائلة، لأننا بذلنا كل ما في وسعنا للعثور عليه، كما سافرت أخته نورين إلى أيرلندا للبحث عنه، لكن دون جدوى".

وقالت عائلة الراحل في بيان لها "نشعر بقلق عميق فهذه المأساة قد لا تكون الوحيدة. في أيرلندا أكثر من 180 ألف عقار مهجور، وقد يكون حصل فيها جرائم مماثلة لم يتم اكتشافها بعد".