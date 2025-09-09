أب يتبرع بكبده لإنقاذ ابنته الرضيعة

خطف أب صيني قلوب الناس بعد تبرعه بجزء من كبده لإنقاذ ابنته الرضيعة، حيث تجاوز الألم الجسدي واعتنى بجروحه بنفسه في المنزل لتقليل التكاليف.

وكان تزوج شين وزوجته تاو في 2024 في نينغبو، ورُزقا بطفلتهما ييي التي عانت من مرض الكبد والتليف بسبب حالة وراثية.

وبعد تدهور صحتها، لم يكن أمامهم سوى خيار زرع الكبد، فتبرع شين بجزء من كبده لابنته، ونجحت العملية.

ورغم التحديات المالية التي تجاوزت 14 ألف دولار، ترك شين وظيفته وعمل مؤقتا، كما غادر المستشفى مبكرا للتعافي في المنزل.

وبعد أسبوعين فقط عاد للعمل رغم تعافيه المستمر.

ووثّق شين معاناتهم عبر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي جذب أكثر من 6000 متابع.

وأثّرت مقاطع الفيديو التي يظهر فيها وهو يغير ضماداته بنفسه ويشارك تحديثات مؤثرة على مشاعر المتابعين.

وقالت تاو في آخر تحديث: "أزال الأطباء أنبوبي تصريف وأكسجين عالي التدفق، واليوم أخبرونا أن ييي تتعافى بشكل جيد وقد تغادر المستشفى الأسبوع المقبل".