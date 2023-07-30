مقتل 9 أشخاص بسبب عواصف عاتية ضربت وسط روسيا
قتل تسعة أشخاص وسط روسيا الأحد، بعد أن تسببت رياح عاتية في اقتلاع الأشجار وأدت الأمطار الغزيرة إلى قطع الكهرباء عن مئات التجمعات السكنية، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ.
وأضافت الوزارة أن سبعة من القتلى التسعة لقوا حتفهم في موقع للتخييم قرب بحيرة يالتشيك في منطقة ماري-إل.
وأظهرت صور نشرتها الوزارة على تطبيق تيليغرام سيارات وخيامًا تضررت بشدة وسحقتها الأشجار التي اقتلعتها الرياح.
وقال مسؤولون إن العواصف قطعت الكهرباء عن 520 تجمعًا سكنيًّا وألحقت أضرارًا بأسطح 41 بناية سكنية وسبع بنايات تقدم خدمات اجتماعية في ثماني مناطق مختلفة من روسيا.