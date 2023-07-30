مقتل 9 أشخاص بسبب عواصف عاتية ضربت وسط روسيا

قتل تسعة أشخاص وسط روسيا الأحد، بعد أن تسببت رياح عاتية في اقتلاع الأشجار وأدت الأمطار الغزيرة إلى قطع الكهرباء عن مئات التجمعات السكنية، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ.

وأضافت الوزارة أن سبعة من القتلى التسعة لقوا حتفهم في موقع للتخييم قرب بحيرة يالتشيك في منطقة ماري-إل.