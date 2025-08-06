في ذكرى ميلاده.. حكاية جمعة الشوان "أشهر جواسيس الدراما"

عندما قدَّم الفنان عادل إمام مسلسله ذائع الصيت "دموع في عيون وقحة" عام 1980، لم يكن يدري أنه يرسم ملامح شخصية فريدة من نوعها سرعان ما ستصبح "أشهر جاسوس في الدراما المصرية"، بل وستتحول إلى "مرجع" لصناع هذه النوعية من الأعمال الفنية لاحقًا.

الشخصية هي "جمعة الشوان" الذي يصادف اليوم الـ6 من أغسطس ذكرى ميلاده عام 1939 بمدينة السويس، حيث رسم المسلسل ملامحه كشخص يتسم بسرعة البديهة وروح المغامرة والذكاء وخفة الظل.

كما قدم نموذجًا ملهمًا للزوج العاشق الذي يفعل المستحيل حتى ينقذ زوجته من العمى ويعيد إليها بصرها عبر عملية جراحية معقدة.

ورغم الضائقة المادية التي عاشها "الشوان" أثناء حربي 1967 و1973، فإنه رفض، بحسب الحبكة الدرامية، الإغراءات التي عرضها عليه المسؤولون في تل أبيب وتحول إلى عميل مضاد لدى المخابرات المصرية.

وفضلًا عما اتسم به المسلسل من تشويق وإثارة بالغين، لم يخل من الطابع الواقعي الإنساني الذي يبرز قسوة الحروب وتأثيرها البشع في المجتمعات في كل عصر وزمان.

جمع العمل نخبة من عمالقة فن التمثيل، مثل: معالي زايد، ومحمود الجندي، وصلاح قابيل، ومصطفى فهمي، ومشيرة إسماعيل، وفاروق فلوكس، فضلًا عن أنه من تأليف أشهر مؤلفي الجاسوسية صالح مرسي وإخراج يحيي العلمي.

واعتمد المسلسل على القصة الحقيقية لـ"جمعة الشوان" مع بعض التعديلات الطفيفة التي لا تؤثر في السياق العام، فعلى سبيل المثال وُلد لأسرة متوسطة الحال وكان ترتيبه الخامس بين 7 إخوة، بين ظهر على الشاشة وله أخ واحد.

اسمه الحقيقي "أحمد محمد عبد الرحمن الهوان"، كان يتحدث 9 لغات أجنبية أبرزها الإنجليزية والفرنسية واليونانية بسبب اختلاطه الكثيف بالسياح والأجانب.

افتتح شركة سياحية وعمره 19 عامًا، وحين قامت الدولة بتأميمها اتجه إلى استقبال الوفود الأجنبية التي تعبر قناة السويس على متن المراكب العملاقة وبيع الهدايا التذكارية لأفرادها، مع عمل جولات سياحية لهم.

وأصدر الهوان سيرته الذاتية في كتاب حمل عنوان"سنوات مع الموساد" وتحدث بإسهاب في برامج تلفزيونية عن تلك التجربة الفريدة التي خاضها.

لكنه أثار الجدل حين انتقد عادل إمام وقال إنه كان يتمنى أن يقدم شخصيته على الشاشة، بدلًا من إمام، الفنان محمود مرسي "لأنه يماثله في التكوين الجسماني الضخم"، أو الفنان فريد شوقي "لأنه يشبهه في الملامح"، على حد تعبيره.

وأثار الهوان الجدل كذلك حين أكد أنه تزوج "عرفيًّا" من السندريلا سعاد حسني لمدة 8 أشهر، لكن جيهان عبد المنعم، شقيقة سعاد من الأم، نفت ذلك وطالبته بإظهار ما لديه من أدلة تثبت صدق مزاعمه.

بعد صراع مع المرض، توفي أحمد الهوان، الشهير بـ "جمعة الشوان" عن عمر ناهز 74 عامًا، وذلك في الـ1 من نوفمبر 2011.