أوباما يمازح سيدة في الـ 102 ويكشف سر شبابها (فيديو)

شارك الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما متابعيه لحظة مؤثرة مع سيدة تبلغ من العمر 102 عام، خطفت قلوب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أوباما على حسابه الرسمي في منصة إكس مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحيّي المعمّرة بحرارة، قبل أن ينخرط معها في حديث طريف.

وعلّق أوباما مازحًا على الفيديو قائلاً: "سوزان، أتمنى أن أبدو بمثل جمالكِ عندما أبلغ الثانية عشرة بعد المئة!".

وفي المقطع، بدا اللقاء عفويًا للغاية؛ إذ خاطبها أوباما قائلاً: "يا إلهي، سررتُ بلقائكِ". لتردّ بابتسامة: "من الرائع أن أكون هنا وأن أرى شخصًا رائعًا مثلك".

وسرعان ما أخذ الحوار منحى مرحًا حين سألها أوباما عن سر إشراقتها الطويلة العمر.

وأجابته ضاحكة "الخضراوات… وخبز الذرة". قبل أن يتدخل أحد الجيران قائلاً: "ولا تنسَ لحم الخنزير المقدد كل صباح!"، ما دفع أوباما للضحك بصوت عالٍ قائلاً بمزاح: "بالتأكيد، هذا ما ينصح به الأطباء دائمًا!".

وفي ختام اللقاء، عبّر أوباما عن امتنانه لهذه اللحظة قائلاً: "أنا ممتن جدًا لزيارتكم". لتجيبه السيدة العجوز: "ما كنت لأفوّت هذا اللقاء أبدًا".

ولاقى المقطع رواجًا واسعًا، إذ حصد أكثر من 18.2 مليون مشاهدة في وقت قصير، وأشادت التعليقات باللحظة الإنسانية التي جمعت أوباما بالمعمّرة.