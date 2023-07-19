الحلم أصبح حقيقة.. علماء يبتكرون "حبة الشباب"

ابتكر علماء جامعة هارفارد عقارا يمكنه منع الشيخوخة وتجديد الشباب، وفق صحيفة Daily Mail.

ونشرت الصحيفة تفاصيل العقار المكون من ستة مركبات كيميائية تدخل في تركيب ما وصف بـ"حبة الشباب".

وكشف البروفيسور ديفيد سينكلير، أحد المساهمين في هذا الابتكار، عن إجراء الاختبارات على الفئران المخبرية، مشيرا إلى أن هذا العقار سوف يختبر على الإنسان في العام المقبل.

وبين سينكلير أن الاختبارات أجريت كذلك على الخلايا البشرية واصفا النتائج بـ"الممتازة".

وبحسب البروفيسور سينكلر فإنه يمكن للدواء الجديد المتكون من ستة مركبات كيميائية أن يحول خلال أسبوع واحد الخلايا القديمة إلى خلايا شابة.

ووفق علماء فإن هذا العقار لا يقتصر فقط على تجديد شباب الإنسان وإنما سيخلصه من الأمراض المرتبطة بالعمر. ولم يثبت المبتكرون هذا التأثير حاليا ويجهدون لتأكيد هذه الفرضية ولو تجريبيا.