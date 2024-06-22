لبلبة: "عصابة الماكس" رحلة سينمائية قدمتني بشكل مختلف

كشفت الفنانة المصرية القديرة لبلبة في حديث لـ"إرم نيوز" عن رؤيتها للمشاركة بفيلم "عصابة الماكس" الذي بدأ عرضه في دور العرض السينمائية منذ أيام خلال موسم أفلام عيد الأضحى.

وقالت إنها تعدّ هذه التجربة بمنزلة رحلة سعيدة خاضتها مع فريق عمل مميز حسبما وصفت، ونوهت إلى أن شعورها بالطاقات الإيجابية خلال كواليس تصوير الفيلم يعود لعدة أسباب: "أجواء فريق العمل خلال التصوير كانت تُشبه أجواء العائلة الواحدة، والسفر لعدة محافظات للتصوير فيها من الأشياء التي أسعدتني لأن السفر خبرات وتجارب نعيشها ونكتسبها".

وأضافت قائلة: "فيلم عصابة الماكس قدمني بشكل جديد ومختلف، أسعى دائمًا للحضور بتجارب سينمائية تُعيد تقديمي بشكل ودور جديد ومختلف، لقد حدث وأعاد هذا الفيلم تقديمي بدور جديد، التنوع في المشاركات بنوعيات فنية مختلفة أمر يهمني للغاية، إذ سبق وقدمت الكوميديا والتراجيديا والدراما، عصابة الماكس هو خلطة سينمائية مختلفة تجمع بين الكوميديا والأكشن، وتحمست من البداية للمشاركة بالفيلم لرؤيتي له بأنه مختلف وجديد".

ونوهت إلى أنها استخدمت أدوات تمثيلية جديدة خلال تجسيد دورها بفيلم "عصابة الماكس"، إذ قالت إن الملابس الخاصة بالشخصية من العوامل المميزة التي أُضيفت للدور، فضلًا عن أسلوب الحديث والطريقة الخاصة بالشخصية من حيث الشكل الخارجي واستخدام الانفعالات الخاصة بالوجه والجسد وتغيير نبرة الصوت للتعبير بأفضل صورة ممكنة.

وواصلت لبلبة الحديث عن اختياراتها الفنية، وقالت إنها تسعى جاهدة لاختيار الأدوار الجديدة التي تحمل عناصر المفاجأة بها، إذ كشفت لنا عن معايير اختيارها قائلة: "يجذبني بالمقام الأول النص المميز والدور غير المُتشابه مع ما سبق وقدمته من قبل، دائما أتطلع للأفضل وللتنوع في الأدوار المقدمة من حيث الكوميديا والتراجيديا والدراما، أحب الدور ومن هنا أتحرك صوب اتخاذ القرار".

والجدير بالذكر أن فيلم "عصابة الماكس" من بطولة أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي و أحمد فهمي وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي وإخراج حسام سليمان.