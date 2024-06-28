مصر.. مصرع أب وهو يحاول إنقاذ أسرته من النيران

في واقعة مؤلمة، لقي رب أسرة مصرعه وهو يحاول إنقاذ أسرته من حريق ضخم نشب في مرآب للسيارات ضمن عقار سكني، وامتد لشقته بحي "حدائق الأهرام" بمحافظة الجيزة المصرية.

وأسفر الحريق عن إصابة 8 أشخاص من عائلات مختلفة، واحتراق سيارة بالكامل داخل المرآب.

وذكر شهود عيان أن الضحية يقطن في الطابق الأول فوق المرآب الذي نشب فيه الحريق، وفوجئ بأن ألسنة النار تمتد نحو المدخل المعتاد للشقة، فصعد إلى أسرته من المدخل الخلفي.