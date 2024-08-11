كشفت الفنانة المصرية سوسن بدر حقيقة خضوعها لجراحة دقيقة بالعمود الفقري، مشيرة إلى أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن تعرض الفنانة سوسن بدر لوعكة صحية نقلت في إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالعاصمة القاهرة، لتخضع بعدها لعملية جراحية.

وقالت سوسن بدر لـ"إرم نيوز" "ما تُدُووِل خلال الساعات الماضية حول تعرضي لأزمة صحية، وخضوعي لعملية جراحية ليس به أي أساس من الصحة، فأنا بصحة جيدة، وموجودة حاليًّا بالساحل الشمالي لقضاء إجازة الصيف".

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وطالبت الفنانة المصرية المواقع بتحري الدقة في نشر الأخبار التي تخصها، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر بين حين وآخر في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر مسلسل "حدوتة منسية"، والذي تدور أحداثه في إطار درامي، إذ يتناول قصة امرأة تمتلك مصنع رخام، تجد نفسها في مواقف صعبة، وعليها مواجهة كل شيء في ظل وجود زوجها، وتتوالى الأحداث.

وشارك سوسن بدر في بطولة المسلسل كل من طارق صبري، ونانسي صلاح، ومحمود حجازي، وعبير صبري، وهشام إسماعيل، وغيرهم، والعمل من إخراج محمد محي الدين.

