وفاة رجل بلدغة عنكبوت اشتراه عبر الإنترنت

لقي أب بريطاني لطفلين مصرعه بشكل مأساوي، بعد أن تعرض للدغة عنكبوت سام كان قد اشتراه عبر الإنترنت قبل أسابيع قليلة فقط من وفاته.

وبحسب "دسلس مي" توفي مارك أنتوني كيربي، البالغ من العمر 34 عامًا، بعد أسبوع من معاناته من أعراض تشبه الإنفلونزا، والتي تعتقد عائلته أنها نتجت عن لدغة عنكبوت.

وكان مارك قد بدأ يهتم بالعناكب بشكل غير معتاد، رغم أنه كان يعاني سابقًا من رُهاب الحشرات، فقام بشراء خمسة عناكب سامة عبر الإنترنت قبل وقت قصير من تعرضه للدغ وتراجع حالته الصحية.

أخبار ذات علاقة مصرع رجل بعد لدغة أفعى جرسية في تينيسي الأمريكية

وقالت زوجته كايلي غيل، إن مارك كان قد سافر معهم إلى اسكتلندا، برفقة شقيقتها وزوجها. وأوضحت أنه اشتكى من شعوره بالمرض أثناء الرحلة، لكنه ظل يمازح الجميع خلال تناولهم الطعام في أحد المطاعم.

واستكملت بأنه وبعد عودته، استمرت حالته في التدهور، حيث عانى من تقلبات في درجة الحرارة، وآلام في الجسم، وصعوبة في التنفس. وبعد أيام قليلة اتصل بها ليخبرها أنه لا يستطيع التنفس. فسارعت إلى شقته واستدعت الإسعاف، لكن المسعفين لم يتمكنوا من إنقاذه.

وأشارت كايلي إلى أن مارك أخبرها عن تعرضه للدغة عنكبوت، لكنه رفض الذهاب إلى المستشفى رغم إلحاحها. وبينما لم تحدد نتائج التشريح بعد سبب الوفاة بشكل قاطع، تعتقد كايلي أن توقيت الأعراض وطبيعتها يدعمان فرضية أن اللدغة كانت سببًا محتملاً.

كما دعت إلى ضرورة وجود تراخيص لامتلاك العناكب السامة، للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

