"أوبر" تحلّق.. هليكوبتر وسيارات جوية كهربائية قريباً عبر التطبيق

أعلنت شركة "جوبي" الناشئة في مجال التاكسي الجوي عن تعاون جديد مع "أوبر"، يتيح لمستخدمي التطبيق حجز طائرات هليكوبتر تابعة لشركة Blade Air Mobility بدءاً من عام 2026.

الخدمة ستشمل الرحلات الأكثر طلباً، مثل الانتقال إلى المطارات، مع تركيز على مدن مثل نيويورك وجنوب أوروبا.

ويأتي هذا الإعلان بعد شهر من استحواذ جوبي على قسم نقل الركاب في Blade مقابل 125 مليون دولار، بينما يظل القسم الطبي المستقل مسؤولاً عن نقل الأعضاء الحية، وفق تقرير نشره موقع "تك كرانش".

وتعد هذه الخطوة تمهيداً لإطلاق سيارات الأجرة الجوية الكهربائية من جوبي (eVTOL)، حيث من المقرر أن تبدأ أولى خدماتها في دبي عام 2026، مع خطط للتوسع لاحقاً إلى أسواق مثل الولايات المتحدة.

ويُذكر أن العلاقة بين أوبر وجوبي ممتدة منذ سنوات، إذ استحوذت الأخيرة في 2020 على قسم "إليفيت" التابع لشركة أوبر، ما عزز موقعها في سباق الطائرات الكهربائية.

واليوم تمتلك أوبر نحو 2.5% من أسهم جوبي، بينما تواجه شركات منافسة مثل "فولوكوبتر" و"ليليوم" صعوبات مالية وصلت إلى حد الإفلاس، وفق تقارير اقتصادية.

وتسعى أوبر وجوبي من خلال هذا التعاون إلى تقديم تجربة تنقل جوية مبتكرة، تجمع بين السرعة والراحة، مع إبراز قدرات التكنولوجيا الحديثة في نقل الركاب داخل المدن وخارجها.

وتشير المصادر إلى أن الحجز سيكون متاحاً مباشرة عبر تطبيق أوبر، مع إمكانية اختيار الرحلات بحسب الوجهة والتوقيت، في خطوة تعكس التحول المتسارع نحو النقل الجوي المدني المبتكر.