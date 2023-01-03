أشهر مزارع بن سعودي يُبشر بموسم مميز للقهوة
بشر أشهر مزارع بن سعودي بموسم مميز للقهوة، بعد أيام من وداع عام 2022، الذي أطلق عليه عام "القهوة السعودية" احتفالاً بالمشروب الشعبي واسع الانتشار بين السعوديين الذين يعتبرونه جزءا من تراث بلادهم.
وقدم جبران المالكي، وهو أشهر مزارع للبن في السعودية، توقعات إيجابية لمحصول البن في مزرعته، التي تجاور عددًا كبيرًا من المزارع في جنوب غرب المملكة، معقل زراعة البن في المملكة الشاسعة.
ونشر المالكي المعروف في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، صورا من مزرعته وقد ظهرت فيها حبات البن الناضجة بلونها الأحمر، في مؤشر على موسم حصاد وفير.
وكتب المعلم المتقاعد، الذي استهوته زراعة البن منذ سنوات طويلة، معلقاً على تلك الصور عبر تويتر: "لقطات لجزء من أشجار البن في حال النضج التام في مزارعنا بوادي دفا، ما يبشر بمحصول كبير وذي جودة عالية بفضل الله".
وتزرع شتلات البن الصغيرة في التربة المخصصة لها، وفي مناخ بارد ورطب، وتحتاج سقاية مستمرة، فيما تستغرق بعض الأشجار ثلاث سنوات حتى تثمر حبوباً يتم حصادها فور تحول لونها إلى الأحمر، بمتوسط 8 إلى 10 كيلوغرامات لكل شجرة، بينما تعمّر شجرة البن لعشرات السنين.
وتتركز زراعة البن في السعودية في منطقة جازان جنوب غرب البلاد، ويوجد بها نحو 100 ألف شجرة بُن، تنتج سنوياً نحو 500 طن.
وهو رقم صغير جداً مقارنة بالدول المنتجة للبن مثل كولومبيا التي تنتج أكثر من 500 ألف طن سنويا، وحتى اليمن المجاورة التي تنتج سنويا نحو 20 ألف طن.
وتستورد السعودية سنويا من البُن ما قيمته مليار ريال، إذ لا يغطي الإنتاج المحلي أكثر من 6% من الاحتياج.
لكن مزارعي البن السعوديين يعتقدون أن بالإمكان رفع الإنتاج والتحول لتصدير البن بعد أن بدأت السعودية في السنوات القليلة الماضية تكثيف اهتمامها بزراعة البن، من خلال تدريب المزارعين على زراعة البن وأساليبها العلمية، وتقديم آلاف الشتلات لهم مع شبكات ري وخزانات لجمع المياه.
وبجانب الاهتمام بزراعة البن ومزارعيه، تحتفي السعودية بالقهوة بوصفها تراثاً ثقافياً غير مادي، وقد توجت توجهها ذاك العام المنصرم، الذي شهد عدة أنشطة وبرامج بمبادرة وزارة الثقافة "عام القهوة السعودية 2022".
وقد شهدت المملكة العام الفائت العديد من المهرجانات والفعاليات والمعارض التي تحتفي بالقهوة.
ووفقا لدليل أصدرته شركة علاقات عامة سعودية هذا العام حول القهوة، وتضمن معلومات وافية عن البن، فإن "العرب في جنوب شبه الجزيرة العربية أول من تذوق البن بعد أن لاحظ راعي أغنام النشاط على قطيعه عقب تناول ثمار تشبه الكرز، قبل أن يجربها بدافع الفضول وتبدأ علاقته مع البن".