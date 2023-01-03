أشهر مزارع بن سعودي يُبشر بموسم مميز للقهوة

بشر أشهر مزارع بن سعودي بموسم مميز للقهوة، بعد أيام من وداع عام 2022، الذي أطلق عليه عام "القهوة السعودية" احتفالاً بالمشروب الشعبي واسع الانتشار بين السعوديين الذين يعتبرونه جزءا من تراث بلادهم.

وقدم جبران المالكي، وهو أشهر مزارع للبن في السعودية، توقعات إيجابية لمحصول البن في مزرعته، التي تجاور عددًا كبيرًا من المزارع في جنوب غرب المملكة، معقل زراعة البن في المملكة الشاسعة.

ونشر المالكي المعروف في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، صورا من مزرعته وقد ظهرت فيها حبات البن الناضجة بلونها الأحمر، في مؤشر على موسم حصاد وفير.

وكتب المعلم المتقاعد، الذي استهوته زراعة البن منذ سنوات طويلة، معلقاً على تلك الصور عبر تويتر: "لقطات لجزء من أشجار البن في حال النضج التام في مزارعنا بوادي دفا، ما يبشر بمحصول كبير وذي جودة عالية بفضل الله".