الكلب "ويلسون".. قصة وفاء بين الإنسان والحيوان

الفرحة التي عمّت كولومبيا بعودة 4 أطفال تاهوا في الغابة 40 يومًا حتى العثور عليهم، بما يشبه قصص السينما، لم تكتمل بعد، فقد شكل فقدان الكلب "ويلسون" حالة حزن عام في البلاد، وسط حملة على أعلى المستويات بهدف العثور عليه.

وفقد أثر الكلب البوليسي "ويسلون"، خلال رحلة البحث عن الأطفال الذين ظلوا أحياء بعد سقوط طائرة كانت تقلهم مع والدتهم واثنين آخرين قضوا جميعًا في الحادث.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، ينشط عناصر الجيش في البحث عن الكلب، إذ أعلنوا أنهم "لا يتخلون إطلاقًا عن رفيق في ساحة المعركة"، بينما نشط مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي بحملات دعم مماثلة، أملًا في الوصول إليه.

و"ويلسون" من نوع الراعي البلجيكي ويبلغ ست سنوات من العمر، وكان يتتبع أثر الأطفال الأربعة مع الجيش، لكنه ابتعد وضاع.

ووجه الرئيس غوستافو بيترو بنفسه أوامر صارمة للبحث المستمر عن الكلب حتى استعادته، بينما أعلن قائد القوات العسكرية الكولومبية الجنرال هيلدر جيرالدو، أن "سبعين عنصرًا من القوات الخاصة" يبحثون عنه.

وقال رئيس عملية إنقاذ الأطفال الجنرال بيدرو سانشيز: "سنجد ويلسون ونعيده".

وبقي صاحب الكلب، كريستيان ديفيد لارا، في الغابة على أمل العثور عليه.

وأوضح سانشيز: "لم يرغب في مغادرة المنطقة حتى يجد كلبه".

وبدأ "ويلسون" رحلة البحث عن الأطفال بمشاركة فرق البحث، وهو الذي عثر على زجاجة حليب كريستين على بعد 4 كيلومترات تقريبًا من موقع تحطم الطائرة، ما عزز الأمل بالعثور على الأطفال.

وكان الجيش أشار إلى أنّ "ويلسون" وقبل 15 يومًا "ضاع بسبب وعورة المنطقة والرطوبة والأحوال الجوية غير المواتية"، بينما عُثر على آثار أقدامه إلى جانب آثار أقدام الأطفال، ما دلل على أن "ويلسون" كان "أول من عثر عليهم".