طفلة بريطانية تطمح لنيل اللقب في أعلى قمة بالمغرب
تسعى الطفلة البريطانية سيرين برايس، البالغة من العمر 5 سنوات، إلى أن تصبح أصغر طفلة تتسلق أعلى قمة في شمال أفريقيا.
ومن المرتقب أن تتسلق الطفلة البريطانية بمساعدة والدها، قمة توبقال في جبال الأطلس المغربية، التي تعتبر الأعلى في شمال أفريقيا.
وكانت الطفلة قد حققت شهرة كبيرة خلال العام الماضي، بتحطيم الرقم القياسي في تسلق أعلى جبال بريطانيا في أقل من 48 ساعة.
وأصبحت الطفلة أصغر شخص يكمل تحدي القمم الثلاث في المملكة المتحدة في أقل من 48 ساعة العام الماضي.
ولم يكن صعود أعلى 3 نقاط في اسكتلندا وإنجلترا وويلز كافيًا، لأن سيرين ووالدها جلين برايس، البالغ من العمر 44 عامًا، يخططان الآن لتسلق جبل توبقال في المغرب.
واعتادت سيرين تسلق الجبال منذ أن كانت في الثالثة من عمرها، إذ استطاعت تسلق القمم الويلزية الثلاث، وهي سنودون وكادر إدريس وبن واي فان.
وتعتبر سيرين حاليا من المرشحين النهائيين في جائزة لجمع التبرعات لمستشفى برمنغهام للأطفال، الذي ساعدها عندما كانت مريضة.