طفلة بريطانية تطمح لنيل اللقب في أعلى قمة بالمغرب

تسعى الطفلة البريطانية سيرين برايس، البالغة من العمر 5 سنوات، إلى أن تصبح أصغر طفلة تتسلق أعلى قمة في شمال أفريقيا.

ومن المرتقب أن تتسلق الطفلة البريطانية بمساعدة والدها، قمة توبقال في جبال الأطلس المغربية، التي تعتبر الأعلى في شمال أفريقيا.

وكانت الطفلة قد حققت شهرة كبيرة خلال العام الماضي، بتحطيم الرقم القياسي في تسلق أعلى جبال بريطانيا في أقل من 48 ساعة.

وأصبحت الطفلة أصغر شخص يكمل تحدي القمم الثلاث في المملكة المتحدة في أقل من 48 ساعة العام الماضي.