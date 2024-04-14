أطول "سلسلة لحى" في العالم بطول 60 مترًا (فيديو)

تستعد "سلسلة لحى" بطول 60 مترًا لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، كأطول سلسلة في العالم من هذا النوع.

وتمكن فريق "beardchampsusa" المكون من 86 شخصًا من تسجيل 3 أرقام قياسية خلال البطولة الوطنية للشوارب واللحى، وهو حدث سنوي تستضيفه ولاية فلوريدا الأمريكية هذا العام.

ويظهر مقطع مصور كيف أوصل المشاركون شعر لحاهم ببعضها البعض مشكلين سلسلة بطول 60 مترًا حيث حققوا الرقم القياسي الأول في البطولة.