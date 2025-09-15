إعلام لبناني: عدة إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في النبطية

غرقت قبل قرن.. انتشال أولى القطع من حطام سفينة توأم لـ"تايتانيك" (صور)

غواص يستكشف سفينة إتش إم إتش إس بريتانيك الغارقةالمصدر: AFP
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلنت وزارة الثقافة في اليونان، اليوم الاثنين، انتشال قطع أثرية تعود لـ"إتش إم إتش إس بريتانيك"، السفينة التوأم للـ"تايتانيك"، والتي غرقت في المياه اليونانية ببحر إيجه عام 1916، للمرة الأولى على عمق 120 متراً.

وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، إلى أن هذه القطع تشمل "جرس إنذار السفينة ومصباح الإشارة ومعدات محمولة متنوعة من الدرجتين الأولى والثانية وبلاط سيراميك من ديكور حمام تركي ومناظير مراقبة".

بُنيت "بريتانيك"، السفينة الثالثة من فئة "أولمبيك" وتوأم "تايتانيك"، في حوض لبناء السفن تابع لشركة "هارلاند آند وولف"، وصادرتها البحرية الملكية خلال الحرب العالمية الأولى وحوّلتها إلى مستشفى عائم.

وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1916، اصطدمت هذه السفينة العابرة للمحيطات بلغم ألماني أثناء إبحارها قبالة كيا، إحدى جزر منطقة كيكلادس اليونانية، وغرقت في أقل من ساعة ما أسفر عن مقتل 30 شخصاً من أصل 1065 كانوا على متنها، وفق الوزارة.

غواص يستكشف سفينة إتش إم إتش إس بريتانيك الغارقة

وجرى انتشال أولى القطع الأثرية من سفينة "بريتانيك" بمساعدة علماء وفريق من 11 غواصاً مشاركين في برنامج أبحاث يقوده المؤرخ البريطاني الهاوي سايمن ميلز، من مؤسسة "بريتانيك"، تحت إشراف الهيئة اليونانية للآثار الغارقة.

وذكر بيان وزارة الثقافة أن "الظروف في موقع حطام السفينة كانت صعبة للغاية بسبب التيارات والعمق وضعف الرؤية".

قطع من سفينة إتش إم إتش إس بريتانيك الغارقة

لم يتسنَّ انتشال بعض القطع التي اختيرت في البداية نظراً لموقعها وسوء حالتها المحفوظة.

وستُنقل القطع المنتشلة إلى مختبرات أجهزة الأمن اليونانية، وستكون جزءاً من معرض دائم في متحف الآثار الغارقة الجديد الذي يُعمل على تشييده حالياً في ميناء بيرايوس الرئيسي بالقرب من أثينا.

