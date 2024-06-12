"كيلا ينعس المصلون".. البابا فرنسيس يدعو الكهنة لاختصار العظات

جدد البابا فرنسيس، الأربعاء، دعوته للكهنة إلى إلقاء عظات قصيرة أثناء القداديس "لا تتجاوز 8 دقائق" حتى لا يتسببوا بـ"النعاس" للمصلّين.

وهذه ليست أوّل مرّة يقدم فيها الحبر الأعظم هذه النصيحة. ففي العام 2023، وصف البابا فرنسيس العظات المطوّلة، على وجه الخصوص، بأنها "كارثة".

وقال البابا في كلمة ارتجالية خلال اللقاء الأسبوعي العام مع المؤمنين في حاضرة الفاتيكان، إن العظة التي يلقيها الكهنة بعد تلاوة الإنجيل أثناء القداس، "يجب أن تكون قصيرة، على شكل صورة، أو خاطرة، أو شعور".

وأضاف: "يجب ألا تتجاوز العظة 8 دقائق لأنّ (المؤمنين) بعد هذه المدة يفقدون الاهتمام، وينتابهم النعاس، وهم على حق في ذلك. هكذا يجب أن تكون العظة، وهذا ما أريد أن أقوله للكهنة الذين يتحدثون كثيرًا، في كثير من الأحيان، ولا نفهم ما يقولون".