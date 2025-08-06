"حدث استثنائي".. الإعلان رسمياً عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

بعد سلسلة من التأجيلات المتوالية لأسباب مختلفة، أعلنت مصر، رسمياً، الموعد النهائي لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو الحدث المرتقب محلياً وعالمياً بشكل لافت.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في مستهل اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، في مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، ليكون في 1 نوفمبر المقبل.

ووجّه رئيس الوزراء، الجهات ذات الصلة في الدولة بالإعداد لهذا الحدث على أكمل وجه، مع استكمال الترتيبات التي تجري على قدم وساق، لضمان الجاهزية التامة للمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به على النحو الذي يُسهم في ظهور حدث افتتاح المتحف بالصورة المشرفة.

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وأكد مدبولي أن افتتاح المتحف المصري الكبير يجري الإعداد له ليكون حدثاً استثنائياً يضاف إلى مسيرة حافلة من الأحداث الوطنية المميزة التي ارتبطت بتاريخ مصر الحديث، خاصة أنه من المقرر أن يشهد حضوراً رسمياً مميزاً من العديد من بلدان العالم.

وبعد أن كان مقررًا لافتتاح المتحف، 3 يوليو الماضي كحدث عالمي استثنائي، أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى بيومي التأجيل حتى الربع الأخير من العام الحالي، نظرًا لظروف التصعيد الإقليمي الذي تشهده المنطقة بين إسرائيل وإيران.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُعلن فيها عن تأجيل الافتتاح، إذ سبق أن تم الأمر ذاته وتأخر الحدث المرتقب بسبب وباء "كوفيد-19"، وحربي أوكرانيا وغزة.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار، فنحن أمام أكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، حيث يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية الفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي "توت عنخ آمون" والتي تُعرض للمرة الأولى كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922.

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ويضم المتحف كذلك مجموعة الملكة "حتب حرس"، أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر في الجيزة، وكذلك مراكب الملك خوفو، فضلًا عن المقتنيات المميزة منذ عصر ما قبل "الأسرات" وحتى العصرين اليوناني والروماني.

مساحة المتحف الإجمالية ضخمة على نحو مدهش، إذ تصل إلى 117 فدانًا، وتضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية في أحد أكثر المواقع شهرة وتميزًا، حيث لا يبعد عن أهرامات الجيزة الثلاثة سوى بضع دقائق من السير على الأقدام.

وفضلًا عن قيمته الحضارية الاستثنائية، يضم المتحف بين جنباته أماكن خاصة بالأنشطة الترفيهية والثقافية، مثل: قاعة للمؤتمرات وأخرى للعرض السينمائي، فضلًا عن متحف الأطفال، والمطاعم، والحدائق، والمتنزهات.