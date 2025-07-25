الجزائر.. تسمم العشرات وإعلان الاستنفار بسبب حلوى "الميلفاي"

حالة استنفار صحي شهدتها بلدية البيرين، التابعة للمقاطعة الإدارية عين وسارة بولاية الجلفة في الجزائر، عقب تسجيل أكثر من 150 حالة تسمم غذائي جماعي يُشتبه في أن مصدرها تناول حلوى "الميلفاي" بعدد من مقاهي المدينة.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام جزائرية نقلًا عن مصادر طبية موثوقة، فقد بلغ عدد المصابين حتى صباح اليوم الجمعة أكثر من 150 شخصًا، من بينهم خمس نساء، تتراوح أعمارهم بين 12 و65 عامًا.

وكانت الحصيلة الأولية قد سجلت قرابة 100 حالة مساء الخميس، قبل أن تتزايد خلال ساعات الليل.

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وتوافد المصابون على مستشفى 60 سرير، والعيادة متعددة الخدمات "المجاهد زنيخري عيسى"، ومصلحة الاستعجالات الطبية "المجاهد ياحي يحيى"، فقد جرى إسعافهم من قبل الطواقم الطبية رغم الضغط الشديد الناتج عن العدد المتزايد من الحالات.

وفي ظل هذا الوضع الطارئ، تنقّل الوالي المنتدب لمقاطعة عين وسارة، علواش بو علام، إلى مستشفى البيرين للوقوف ميدانيًا على ظروف إسعاف الضحايا ومتابعة تطورات الوضع عن قرب.

وبحسب مصادر محلية، يُعتقد أن حلوى "الميلفاي" هي السبب الرئيس وراء التسمم، إذ تبيّن أن أصحاب المقاهي يحصلون عليها يوميًا من موزع ينقلها من بلدية عين بوسيف بولاية المدية، التي تبعد نحو 27 كيلومترًا.

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وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الحلويات تُنقل في شاحنة غير مبرّدة، رغم احتوائها على مكونات سريعة التلف، ما يرفع احتمالات فسادها، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت من السنة.

ولا تزال التحقيقات جارية من قبل الجهات الصحية والأمنية لتحديد المصدر الدقيق للتسمم، فيما يُنتظر صدور نتائج التحاليل المخبرية لتأكيد أو نفي الفرضيات المطروحة.