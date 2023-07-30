وفاة نجل الفنان المصري حسن يوسف غرقا

توفي صباح اليوم الأحد الشاب عبدالله نجل الفنان حسن يوسف من زوجته الفنانة المصرية شمس البارودي، بعد تعرضه للغرق في الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين، وفق ما تداولته وسائل إعلام مصرية.

وفي وقت سابق قالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إنها تلقت خبر وفاة عبد الله نجل الفنان حسن يوسف، وهي حاليا في طريقها إليه في مستشفى العلمين.

كما أكد الفنان أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة الخبر، بالإضافة إلى الدكتور أشرف زكي.