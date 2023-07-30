وفاة نجل الفنان المصري حسن يوسف غرقا
توفي صباح اليوم الأحد الشاب عبدالله نجل الفنان حسن يوسف من زوجته الفنانة المصرية شمس البارودي، بعد تعرضه للغرق في الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين، وفق ما تداولته وسائل إعلام مصرية.
وفي وقت سابق قالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إنها تلقت خبر وفاة عبد الله نجل الفنان حسن يوسف، وهي حاليا في طريقها إليه في مستشفى العلمين.
كما أكد الفنان أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة الخبر، بالإضافة إلى الدكتور أشرف زكي.
وكان قد وصل الراحل إلى المستشفى ووظائف جسمه الحيوية متوقفة، وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته.
ونعى الفنان عمر زهران نجل الفنان حسن يوسف، قائلا: "رحم الله عبد الله نجل النجمين الكبار، السيدة شمس البارودي والعزيز الغالي الفنان الكبير حسن يوسف، داعيًا الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان" .
يشار إلى أن الشاب الراحل عبد الله يبلغ من العمر 35 سنة، وهو الابن الأصغر للفنانين الشهيرين.
وكان الشاب الراحل قد درس الطيران في أوكرانيا، ثم عاد إلى بيروت وحصل على بكالوريوس إعلام من جامعة بيروت، ولم يدخل الوسط الفني.