مسلسل "يوم وشوي".. دراما سورية تولد تحت التهديدات الأمنية

كشف مخرج مسلسل "يوم وشوي" السوري الجديد أن تصويره جرى في ظروف استثنائية وخطيرة، بسبب اضطرابات أمنية شهدتها مدينة دمشق ومحيطها.

ويتابع المخرج يمان عنتابلي تصوير حلقات مسلسله في دمشق حالياً، الذي بدأ قبل عدة أشهر، بينها الأيام الأخيرة من شهر نيسان/أبريل الماضي، التي شهدت اشتباكات مسلحة خلفت ضحايا.

وقال عنتابلي إن عدداً كبيراً من طاقم مسلسله كان يسكن في منطقتي جرمانا وصحنايا، اللتين شهدتها الاشتباكات العنيفة لأيام.

وأضاف المخرج الشاب في حديث تلفزيوني لمحطة "سوريا" الخاصة، أن كواليس التصوير في تلك الأيام كانت متعبة، دون أن يشير لإصابة أي شخص من فريقه في تلك الأحداث المسلحة.

وأشار عنتابلي أن طاقم عمل المسلسل متنوع الأعراق والطوائف، والجميع عمل باجتهاد وإخلاص لعمل فني يحاكي قصة عائلة سورية مكلومة، متجاوزين الطائفية والمناطقية التي كانت تملأ "السوشيال ميديا" حينها وتشعرك بأن تلك هي سوريا، على حد قوله.

وتؤدي الفنانة يارا صبري دور البطولة في المسلسل، بجانب فنانين آخرين، بينهم: جمال العلي، فرح الدبيات، تيم حناوي، وفنانون آخرون، وعدد من الأطفال.

ويتألف مسلسل "يوم وشوي" من خمس حلقات (أربع حلقات في سوريا وواحدة في تركيا)، يروي أحداث يوم واحد في حياة عائلة سورية من خلال ست وجهات نظر مختلفة. تتقاطع خيوط الشخصيات في النهاية لتشكّل قصة جماعية عن الهوية والعائلة والذاكرة السورية.

ومسلسل "يوم وشوي" من تأليف ورشة كتابة تضم المخرج يمان عنتابلي، بجانب حذيفة نجم، وموفق زيدان.

واندلعت أحداث العنف في منطقتي جرمانا وصحنايا بين فصائل مسلحة تتبع للحكومة السورية في دمشق، وأخرى تتبع لمرجعيات دينية وسياسية في مدينة السويداء التي تقطنها غالبية من أتباع الطائفة الدرزية ويعيش كثير منهم في هاتين الضاحيتين بمحيط دمشق الجنوبي.

وعاد كثير من الفنانين السوريين لبلادهم عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد سنوات من اللجوء في الخارج، وشهدت عدة مناطق سورية تصوير أعمال درامية منذ ذلك الحين.