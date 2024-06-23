اليمن.. اعتقال عارضة أزياء ظهرت دون حجاب في حضرموت

أفاد مصدران مقربان من عارضة الأزياء اليمنية، خلود باشراحيل، أن الشرطة بمحافظة حضرموت اليمنية احتجزتها رفقة وزوجها بعد ظهورها في مجموعة صور بدون حجاب أو عباءة.

وترفض الشرطة، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن المصدرين إطلاق سراح عارضة الأزياء وزوجها بعد ظهورها في مجموعة من اللقطات المصورة والصور في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بدون ارتداء الحجاب او العباءة التي ترتديها معظم النساء في اليمن.

وحضرموت تقع جنوب شرقي اليمن ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

ولم يصدر بعد تعليق من السلطات الأمنية في المكلا عاصمة حضرموت بشأن اعتقال خلود باشراحيل، فيما أكد المصدران أن عارضة الأزياء احتجزت ثاني أيام عيد الأضحى.