قتيلان ومصابان بعملية طعن في لندن

لقي شخصان حتفهما وأصيب آخران، في عملية طعن داخل شركة بلندن الإثنين، حسبما أفادت الشرطة.

وتم نقل المصابين الاثنين إلى المستشفى، ومن بينهما المشتبه به الذي كان في حالة حرجة، فيما كانت جراح المصاب الآخر أقل خطورة، بحسب "أسوشيتد برس".

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ولقي رجل (58 عامًا) حتفه في مكان الحادث في منطقة ساوثوارك وسط لندن، كما قالت شرطة العاصمة، فيما توفي شاب (27 عامًا) متأثرًا بجراحه في المستشفى.

وقالت رئيسة المباحث الكبرى إيما بوند، إنها "لا تعتقد أن الهجوم له علاقة بالإرهاب".

والمشتبه به رجل في الثلاثينيات من العمر، لكن الشرطة أكدت أن حالته خطيرة.

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ولم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل حول الشركة التي وقعت فيها الجريمة أو الدوافع المحتملة وراء الجريمة.

كما لم يتم الكشف عن أسماء أي من الضحايا أو المشتبه به.