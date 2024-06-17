دولة تسجل 16 ألف إصابة بسبب ذبح الأضاحي

تعرّض نحو 16 ألف قصّاب لإصابات في تركيا في أول أيام عيد الأضحى، الأحد، حسبما أعلن وزير الصحة التركي.

وكتب الوزير فخر الدين قوجة على منصة "إكس"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أنه "في أول أيام العيد، حضر نحو 16 ألف شخص إلى المراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد بسبب إصابات تعرّضوا لها أثناء ذبح الأضاحي".

وفي عام 2023، أصيب ما يقرب من 30 ألف شخص خلال أيام الاحتفالات الأربعة في تركيا، بحسب أرقام رسمية.