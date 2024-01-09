محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة استدعائها للتحقيق

كشف حسام لطفي محامي الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، حقيقة استدعاء الأخيرة من قبل النائب العام المصري لسماع أقوالها في الاتهام الموجه إليها بسبّ وقذف المنتج محمد الشاعر.

وأكد محامي الفنانة أن هذه الأنباء التي جرى تداولها خلال الساعات الأخيرة "عارية تماماً عن الصحة".

وقال لطقي في تصريح لـ "إرم نيوز": "الأمر ما هو إلا لعبة من محامي الخصم لإثارة الجدل فقط، والدليل على ذلك أن النائب العام لا ينظر قضايا السبّ والقذف".

وتابع حسام لطفي: "إذا تم استدعاء شيرين فأنا من يستلم الاستدعاء لكوني وكيلها، وهذا مالم يحدث".

وكانت السلطات المصرية قد تلقت بلاغاً من المنتج محمد الشاعر، يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفي، فضلاً عن قيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام تطبيق إنستغرام عقب انتشار ذلك الفيديو.