السعودية تحبط تهريب 3.4 مليون قرص أمفيتامين

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، الأربعاء، من إحباط تهريب 3.4 مليون قرص من مادة الأمفيتامين المخدر، كانت مخبأة في شحنة مُعدّة لقص الحديد في الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة، الرائد مروان الحازمي، إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، التي تستهدف أمن المملكة، أسفرت عن القبض على المروجين".

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المتورطين "هم 3 مقيمين من الجنسية اليمنية، ووافد بتأشيرة دخول لتوصيل البضائع من الجنسية السورية".

وأكد أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".