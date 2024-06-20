"الصافرة الأخيرة".. قطار "المشاعر" يعود لمهجعه بانتهاء الحج (فيديو)

وقالت الخطوط الحديدية السعودية، إن قطار المشاعر نقل خلال الأيام السبعة التي عمل فيها، أكثر من 2.2 مليون راكب بين محطات القطار التسع الواقعة في عرفات ومزدلفة ومنى، وذلك عبر تسيير 2206 رحلات ترددية.

ويبلغ القطار ذروة نقل الحجيج في يوم عرفة، من خلال تصعيدهم من مشعر منى إلى مشعر عرفات، ومن ثم إعادتهم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة مساء اليوم ذاته، وبعد ذلك نقلهم إلى مشعر منى قادمين من مشعر مزدلفة.

وينقل القطار الحجيج في أيام التشريق من محطات (منى1، منى 2، مزدلفة 3) إلى محطة منى 3 (الجمرات).

ودخل قطار المشاعر الخدمة عام 2010، ويبلغ مساره نحو 18 كيلومتراً، ما أسهم في الاستغناء عن عشرات آلاف الحافلات التي كانت تنقل الحجيج بين المشاعر، بجانب سرعة النقل في دقائق بين المشاعر.

وأنهى أكثر من 1.8 مليون حاج غالبيتهم من خارج السعودية، مناسك الفريضة في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، ليبدأوا في العودة لبلدانهم أو التوجه نحو المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف، عبر قطار الحرمين أو الحافلات أو السيارات.