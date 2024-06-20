"الصافرة الأخيرة".. قطار "المشاعر" يعود لمهجعه بانتهاء الحج (فيديو)
أطلق قطار "المشاعر المقدسة"، مساء الأربعاء، صفيره الأخير، قبل أن يتوقف في مركز التخزين، إيذاناً بانتهاء موسم الحج، بعد 6 أيام من نقل الحجيج بين المشاعر.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الخطوط الحديدية السعودية، قطار المشاعر خلال دخوله المهجع الخاص به، بينما تجمع الموظفون العاملين فيه لالتقاط صور تذكارية.
وبذلك تكون انتهت فترة عمل قطار "المشاعر المقدسة" السنوية، التي تتزامن مع موسم الحج.
ونقلت وسائل إعلام محلية، مقطع فيديو لقطار المشاعر وهو يودع مساره الذي يخترق المشاعر في عرفات ومزدلفة ومنى، قبل أن يتوقف بانتظار اليوم السابع من ذي الحجة القادم لينطلق مجدداً لنقل الحجيج حتى نهاية أيام التشريق.
وقالت الخطوط الحديدية السعودية، إن قطار المشاعر نقل خلال الأيام السبعة التي عمل فيها، أكثر من 2.2 مليون راكب بين محطات القطار التسع الواقعة في عرفات ومزدلفة ومنى، وذلك عبر تسيير 2206 رحلات ترددية.
ويبلغ القطار ذروة نقل الحجيج في يوم عرفة، من خلال تصعيدهم من مشعر منى إلى مشعر عرفات، ومن ثم إعادتهم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة مساء اليوم ذاته، وبعد ذلك نقلهم إلى مشعر منى قادمين من مشعر مزدلفة.
وينقل القطار الحجيج في أيام التشريق من محطات (منى1، منى 2، مزدلفة 3) إلى محطة منى 3 (الجمرات).
ودخل قطار المشاعر الخدمة عام 2010، ويبلغ مساره نحو 18 كيلومتراً، ما أسهم في الاستغناء عن عشرات آلاف الحافلات التي كانت تنقل الحجيج بين المشاعر، بجانب سرعة النقل في دقائق بين المشاعر.
وأنهى أكثر من 1.8 مليون حاج غالبيتهم من خارج السعودية، مناسك الفريضة في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، ليبدأوا في العودة لبلدانهم أو التوجه نحو المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف، عبر قطار الحرمين أو الحافلات أو السيارات.