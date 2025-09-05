تدهور موكب زفاف بأحد المصارف في مصر (صور)

أفادت مصادر مصرية، ليل الخميس، بأن سيارة موكب زفة عروسين جديدين تعرضت لحادث مروع إثر سقوطها في أحد المصارف "رشاح" بمدينة بلبيس.

وشهدت إحدى القرى بمركز "بلبيس" بمحافظة الشرقية حادثة سقوط سيارة ملاكي يستقلها 5 أشخاص داخل أحد المصارف خلال موكب زفاف.

وأفادت المصادر بأن قوات "الإنقاذ النهري" في محافظة "الشرقية" هرعت إلى موقع الحادث للوقوف على تداعياته والتدخل بشكل فوري.

وكشفت مصادر رسمية وصحفية أن الفرق المختصة تمكنت من انتشال 3 أشخاص من المصرف وتواصل جهودها للبحث عن اثنين مفقودين.

وشهدت منطقة الحادث تجمعاً لأهالي المنطقة الذين خيمت عليهم حالة من الحزن والقلق خوفاً على المفقودين الذين ما يزال مصيرهم مجهولاً.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقاً فورياً في الحادث من أجل الوقوف على ملابساته وتفاصيله.