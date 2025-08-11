لقاء محمد رمضان ولارا ترامب.. تكريم حقيقي أم حملة دعائية مدفوعة؟

أثار الفنان المصري محمد رمضان موجة جديدة من الانتقادات والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره مع لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

دعوة خاصة أم صورة مقابل 3500 دولار؟

وبرزت في هذا السياق تساؤلات حول دوافع اللقاء، وحديث رمضان عن مفاجأة قريبة، واصفًا لقاءه لارا بأنه تمثيل لمصر والقارة الإفريقية، مقابل تشكيك إعلامي واسع وصف ما جرى بأنه لا يتجاوز محاولة دعائية تفتقر إلى القيمة الفنية أو السياسية الحقيقية.

وعلى الرغم من إعلان رمضان عبر حساباته الرسمية أن اللقاء تم بدعوة خاصة إلى منزل الرئيس الأمريكي، ما اعتبره تكريمًا شخصيًا وتمثيلًا لمصر والقارة الإفريقية، فإن مصادر إعلامية مصرية شككت في حقيقة الدعوة، مؤكدة أن المناسبة كانت حفلًا خيريًا مفتوحًا نظمته مؤسسة Make Music Right لجمع التبرعات، وكانت لارا ترامب ضيفته الرئيسة، ويمكن حضوره عبر شراء تذاكر عامة، فضلًا عن إتاحة الفرصة لالتقاط صور تذكارية مع لارا مقابل مبلغ يصل إلى 3500 دولار أمريكي.

واكتفى رمضان بالرد على هذه الانتقادات بشكل غير مباشر، من خلال نشر مقطع مرئي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام يوثق حضوره الحفل وبعض اللقطات الخاصة التي جمعته بلارا ترامب، وأرفق الفيديو بتعليق مقتضب قال فيه: "كان شرفًا"، دون تقديم توضيحات إضافية حول ما سماه بـ "المفاجأة القادمة".

سوابق مُشابهة

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان سابقة مشابهة لفنانين سعوا إلى الترويج لخطوات مدفوعة على أنها إنجازات غير مسبوقة، فقد حصل محمد رمضان في عام 2021 على دكتوراة فخرية من "المركز الثقافي الألماني الدولي" في لبنان، تبين لاحقًا أن هذا المركز غير أكاديمي وأن شهاداته تُمنح مقابل مبالغ مالية، وفق ما أوردته وسائل إعلام لبنانية ومصرية آنذاك.

كما أثار الفنان تامر حسني جدلًا مشابهًا عام 2017 حين أعلن وضع بصمته في المسرح الصيني بهوليوود، معتبرًا نفسه أول فنان عربي يُكرم بهذا الشكل، ليتضح لاحقًا أن الحدث كان تنظيمًا خاصًا مدفوع التكاليف ولا يندرج ضمن التكريمات الرسمية للمسرح.

وبعدها بسنوات قليلة، أعلن أيضًا دخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر أكبر حملة للتبرع بالدم، وهي مبادرة نُسب تنظيمها إلى منظمة غير حكومية تدعى WE DO، في حين شككت تقارير إعلامية آنذاك بأن الحملة لم تكن برعاية رسمية من الموسوعة، بل كانت مدفوعة الأجر مقابل التنظيم.

تشكيك في جوائز الموسيقى

تتسق هذه الوقائع مع ما أشار إليه بعض نقاد الموسيقى في مصر بشأن جائزة الـ ـWorld Music Award، فقد شكك عدد منهم في نزاهتها، في حين ذكرت ميريام فارس وسميرة سعيد، في تصريحات إعلامية سابقة، أنه يتم الحصول على الجائزة مقابل دفع مبالغ مالية قد تصل إلى مليون دولار، وقد أدى هذا إلى تقويض الثقة في الجائزة كمؤشر موضوعي للنجاح الفني، حسب ما ورد في تقارير إعلامية.

علاقة متوترة بين النجومية الحقيقية والمُزيفة

عدّت الناقدة الفنية والصحافية المصرية محاسن الهواري، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن تكرار مثل هذه الحالات يُثير تساؤلًا جادًا حول العلاقة المتوترة بين النجومية الحقيقية والمُزيفة، وحول مساحات الضباب، التي تسمح لبعض المشاهير بتحويل خطوات تسويقية إلى ما يشبه الإنجازات الرمزية.

وترى الناقدة الهواري أن الجمهور بات أكثر وعيًا في الوقت الراهن للتمييز بين التكريمات الحقيقية والمناسبات الدعائية في ظل تزايد الشفافية عبر وسائل الإعلام الرقمية، مؤكدة أن ذلك يضع الفنان أمام اختبار دائم بين بريق الصورة الذهنية ومصداقية المسيرة الفنية، وفق تعبيرها.