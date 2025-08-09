لحظة تحبس الأنفاس لصدام بين شاحنة وسيارة في اليمن (فيديو)

كشف مقطع فيديو عن تفاصيل جديدة في حادث السير المروع الذي وقع بمحافظة لحج اليمينة أمس الجمعة، والذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص بمنطقة "خبت الرجاع".

ويبرز المقطع الذي نشرته صحيفة "المشهد نيوز" المحلية تحرك شاحنة نقل كبيرة بسرعة كبيرة على طريق "تعز – عدن" وتجاوزها لسيارة أخرى، فيما فوجئ قائدها بسيارة صغيرة قادمة في الاتجاه العكسي لتصطدم الاثنتان بقوة ببعضهما بعضًا.

ورغم أن الشاحنة الكبيرة والتي كانت تحمل شحنة دواجن تجاوزت السرعات المقررة واصطدمت بقوة بالسيارة التي كانت تقل عددًا من الركاب، إلا أن نشطاء التواصل الاجتماعي انتقدوا حالة الطريق، مؤكدين أنه يفتقر إلى أعمال "الصيانة الدورية".

يذكر أنه بحسب تقارير إعلامية، فإنه من بين ضحايا الحادث نائب رئيس جامعة لحج لشؤون الطلاب الدكتور وائل مصطفى شكري، فيما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.