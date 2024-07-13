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وزيرة فرنسية تسبح في "السين" لإثبات نظافته قبل الأولمبياد (فيديو)

وزيرة فرنسية تسبح في "السين" لإثبات نظافته قبل الأولمبياد (فيديو)
وزيرة الرياضة الفرنسيةالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
13 يوليو 2024، 11:17 ص

‬سبحت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا في مياه نهر السين، اليوم السبت، في إطار دعاية تأمل السلطات الفرنسية من خلالها؛ لتظهر أن النهر نظيف بما يكفي وجاهز لاستضافة مسابقات السباحة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها باريس هذا الصيف.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، التقطت عدسات المصورين لقطات للوزيرة الفرنسية في أثناء السباحة لفترة وجيزة في النهر الشهير بالقرب من جسري ألكسندر الثالث وأنفاليد.

ومن المقرر أن تقام سباقات الثلاثي الحديث والماراثون في دورة الألعاب الأولمبية في نهر السين.

واستخدم النهر الشهير أيضًا في أولمبياد باريس 1900.

 

 

كما وعدت رئيسة بلدية باريس، آن إيدالجو، بالسباحة في نهر السين للتأكيد على أن النهر ملائم لإقامة منافسات السباحة خلال الدورة الصيفية.

وقادت إيدالجو حملة لتنظيف النهر، الذي يتعرض للتلوث في الكثير من الأحيان قبل الأولمبياد.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب.

أولمبياد-باريس-2024

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