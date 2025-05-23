بعد 74 عامًا من الحب.. زوجان برازيليان يرحلان في اليوم نفسه

في واقعة مؤثرة بالبرازيل، توفي الزوجان أوديليتا بانزاني دي هارو (92 عامًا) وباتشوال دي هارو (94 عامًا) في اليوم نفسه، بعد يومين فقط من احتفالهما بالذكرى الـ74 لزواجهما.

وكان الزوجان التقيا في سنّ المراهقة وتزوجا عام 1951، وأنجبا 6 أطفال، وكان الزوج باتشوال يعمل في متجر للأقمشة، بينما كانت أوديليتا تربي أطفالها.

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وفي سنواتها الأخيرة، أصيبت أوديليتا بالزهايمر، فكرّس باتشوال حياته لرعايتها، إلى أن شُخّص عام 2023 بسرطان القولون في مراحله النهائية. ومنذ ذلك الحين، تمنّى ألا يعيش بعدها، وقد تحققت أمنيته.

وبحسب موقع Need To Know، توفيت الزوجة أولًا، فلحق بها زوجها بعد عشر ساعات.

يُذكر أن الزوجين الراحلين أسّسا معًا جمعية خيرية لدعم الأمهات العازبات، وخلّدا قصة حب قل نظيرها بحسب من عرفهما.