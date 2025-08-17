التحاليل "غير مطمئنة".. محمود سعد يكشف آخر تطورات حالة أنغام

كشف الإعلامي المصري محمود سعد آخر مستجدات الوضع الصحي للفنانة أنغام، مؤكدًا أنها ما زالت تعاني من آلام شديدة، في ظل نتائج تحاليل طبية "غير مطمئنة"، قد تستدعي خضوعها لتدخل طبي غير جراحي في الفترة المقبلة.

وقال سعد عبر "فيسبوك ": "لكل جمهور أنغام اللي بيسألوا عليها طول الوقت.. كان في اتصال من دقائق علشان أطمّن على صحتها".

وأضاف: "حتى هذه اللحظة أنغام بتعاني من ألم شديد جداً.. كانت بدأت تاكل من أيام لكن دلوقتي في تراجع بسبب الألم".

وذكر المتحدث باسم أنغام خلال أزمتها الصحية، أن الفحوص الأخيرة أظهرت مؤشرات جيدة في بعض الجوانب، مقابل أرقام أخرى غير مستقرة.

وأشار إلى أنه "لا يوجد أي موعد محدد لخروج الفنانة من المستشفى حتى الآن، نظراً إلى عدم استقرار حالتها الصحية"، داعياً جمهورها إلى الدعاء لها بالشفاء العاجل.

يذكر أن أنغام تعرضت أخيراً لأزمة صحية استدعت سفرها إلى ألمانيا، حيث أجرت عملية جراحية في البنكرياس لاستئصال جزء من كيس، إلا أن حالتها لم تتحسن ما استدعى تدخلاً جراحياً ثانياً لإزالة ما تبقى من الكيس مع استئصال جزء من البنكرياس، ولا تزال تتلقى العلاج هناك.