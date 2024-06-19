إصابة 5 نساء بانهيار مبنى وسط القاهرة

انهار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة "وسط البلد" بالعاصمة المصرية القاهرة، مخلفًا وراءه 5 إصابات طفيفة.

وشهد الواقعة حي "عابدين" أمام محطة مترو محمد نجيب، حيث كشفت التحريات الأولية إصابة 5 سيدات بكدمات، تتراوح أعمارهن بين 52 و 61، مشيرة إلى أن الحالة الصحية لمصابي العقار مستقرة إلى حد كبير.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعناصرها إلى مكان البلاغ وانتقلت قوة أمنية لفرض طوق أمني وبدء التحقيقات، كما دفعت هيئة الإسعاف بسياراتها حال وجود مزيد من الإصابات.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق، وسقوط سقف مخزن زيت بالطابق الأرضي.