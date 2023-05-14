الرجل العنكبوت وراعي البقر.. مشاهد طريفة من الانتخابات التركية

بعيدا عن الأجواء السياسية واحتدام المنافسة بين المرشحين في الانتخابات العامة التركية، اليوم الأحد، خطفت لقطات لناخبين أتراك أثناء إدلائهم بأصواتهم الأنظار في مراكز الاقتراع، حيث أقدم بعضهم على القيام بأمور طريفة رصدتها عدسات الكاميرات وحظيت بتفاعل واسع.