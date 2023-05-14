الرجل العنكبوت وراعي البقر.. مشاهد طريفة من الانتخابات التركية
بعيدا عن الأجواء السياسية واحتدام المنافسة بين المرشحين في الانتخابات العامة التركية، اليوم الأحد، خطفت لقطات لناخبين أتراك أثناء إدلائهم بأصواتهم الأنظار في مراكز الاقتراع، حيث أقدم بعضهم على القيام بأمور طريفة رصدتها عدسات الكاميرات وحظيت بتفاعل واسع.
وفي لقطة طريفة، وصل فاروق سيرين، وهو مدرب خيول، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته في مركز بمدينة إزمير مرتدياً زي رعاة البقر وممتطيا حصانا، والذي ربطه لاحقا بشجرة في باحة المركز، بحسب قناة "تي أر تي" المحلية.
وقال فاروق: "جئت إلى مركز الاقتراع اليوم مع حصاني الوفي للقيام بما تتطلبه الديمقراطية (التصويت)، نحن نمر بفترة متوترة وقد اخترت حصاني بدلاً من السيارة للتخلص من هذ التوتر، كانت رحلة ممتعة وتلقيت ردود فعل إيجابية من المواطنين".
ومن المشاهد الطريفة الأخرى، قيام بعض الناخبين في ولاية آيدن، بارتداء أزياء أنيقة ولافتة وأحيانا غريبة، حيث ظهر مواطن في مركز اقتراع وهو يرتدي اللباس التاريخي للجنود العثمانيين.
بينما وصل رجل آخر إلى مركز الاقتراع مرتديا زي شخصية الرجل العنكبوت أو "سبايدرمان".
وفي ولاية آيدن أيضاً، حاولت سيدة أداء واجبها الانتخابي وهي تلتحف بوشاح يحمل صورة أردوغان، لكن المسؤولين طلبوا منها التخلي عن الصورة التي لفتها على جسدها؛ لأنه يمنع إدخال الرموز السياسية إلى اللجان.