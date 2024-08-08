أحمد السقا يكشف عن تعرضه للضرب المبرح من قبل قرية كاملة

كشف الفنان المصري أحمد السقا عن تعرضه للضرب المبرح من قبل "قرية كاملة"، في أحد أرياف مصر، بسبب ركوبه على ظهر جاموسة.

وأضاف السقا خلال استضافته أمس، ببرنامج "بيت السعد": "كلت علقة موت لما كنا في البلد عندنا، كنت راجع من الغيط بالليل، وبعد المغرب الفلاحين بيناموا وأنا كنت باركب الجاموسة الأول اللي هي ساقية القطيع فاشتبكت مع حد لقيت قرية بحالها بتضرب فيا بجريد النخل".

وتابع السقا: "بقيت أتضرب من القرية كلها بجريد النخل اللي بيلسوع واتجلدت جامد، وكان عمري وقتها 16 سنة، واللي حصل ده بسبب إني اتغاشمت على عيال البلد، لما كنت راكب الجاموسة وبقولهم وسعوا وسعوا لإن كان طالع وقتها أيام عمي يقول لك خشوا البيوت بهايم السقا مروحة، يعني المربط فيه بهائم كتير".

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كما كشف أحمد السقا عن تعرضه للصفع من قبل والده المخرج الراحل صلاح السقا، بسبب مشادة بينه وبين والدته، عندما كان طالبا بالجامعة، لافتا أن هذه هي المرة الوحيدة التي تعرض فيها للضرب من والده.

وروى السقا الحديث الذي دار بينه وبين والده حينها، قائلا: "حصلت مشادة وكنا ساكنين في الخامس، وشديت وقولت هنط من فوق، فوالدي قرب مني وقالي نط، وهعتبر إني ما خلفتش غير أختك".

وأضاف أحمد السقا: "لقيت أبويا قرب مني، وضربني بالقلم لدرجة إن عندي ودن دلوقتي سمعها تقل بسبب القلم واستغربت لأن أبويا الله يرحمه كان بيحبني جدا".

واستكمل: "والدي قالي أنا ما ضربتكش عشان زعقت لأمك أنا عارف إنك متربي، لكن أنا ضربتك عشان أنت قولت هتنط وما نطتش".