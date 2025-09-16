شمبانزي يُمنع من مشاهدة الفيديوهات لحماية بصره ونفسيته

أصبحت حديقة حيوانات في شرق الصين محط اهتمام واسع على الإنترنت، بعد أن منعت الزوار من عرض مقاطع الفيديو القصيرة على هواتفهم أمام شمبانزي صغير، بسبب القلق على صحته البصرية والنفسية.

الشمبانزي الصغير "دينغ دينغ"، البالغ من العمر عامين، جذب اهتمام الزوار في حديقة شنغهاي للحياة البرية بسلوكه الطفولي العفوي.

فرغم عدم الكشف عن جنسه، أثار إعجاب الجمهور بمشاهد، مثل: شرب الحليب بجلسته المتربعة، والاحتماء بين ذراعي حارسه، وحتى سرقته لزهرة لوتس ليمضغها.

وانتشرت هذه اللقطات على الإنترنت، ولقّبه البعض بـ"سارق الزهور".

لكن شهرة دينغ دينغ على وسائل التواصل الاجتماعي سلطت الضوء على أمر جديد وهو هوسه بمشاهدة مقاطع الفيديو.

وفي أحد المقاطع المنتشرة، ظهر وهو يراقب هاتفًا تُعرض عليه مقاطع موسيقية قصيرة، مركزًا بشدة على الشاشة، ويخدش وجهه أحيانًا من شدة الانتباه.

وبحسب الزوار، بدا دينغ دينغ منجذبًا بشكل خاص إلى المحتوى الكوميدي والدرامي؛ ما أثار مخاوف الخبراء من أن التحفيز البصري الزائد قد يؤثر سلبًا على سلوكه وبصره، ويدفعه للانعزال عن محيطه الطبيعي.

لهذا السبب، اتخذت الحديقة قرار حظر عرض الفيديوهات أمامه، لحمايته من التأثيرات النفسية والسلوكية المحتملة.

ووفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، وضعت حديقة الحيوانات في سبتمبر لافتة واضحة خارج حظيرة الشمبانزي دينغ دينغ، تحمل رسمًا لهاتف مكتوب عليه "لا" باللون الأحمر .

وأوضح الموظفون أن التعرض المفرط لشاشات الهواتف قد يضر ببصر الحيوان ويسبب له التوتر.

حيث قال أحد الحراس: "إذا لم يستطع الشمبانزي الرؤية بوضوح والتواصل مع البشر، فقد يصاب بالقلق؛ ما يؤثر في صحته".

وأكد الحارس أن مخالفة القاعدة لا تتضمن عقوبات، لكنه نوه بأن دينغ دينغ لا يستطيع مثل البشر ارتداء نظارات.

وسرعان ما انتشرت أخبار هذا الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، مع تعبير كثير من المستخدمين عن ترحيبهم بهذا القرار غير المعتاد.