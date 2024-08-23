أعرب الفنان المصري علي الحجار عن استيائه؛ بسبب عدم إذاعة حفلته بمهرجان القلعة عبر التلفزيون، أسوة بباقي حفلات المهرجان التي سبقت حفلته، مقدمًا اعتذارًا للجمهور بسبب إعلانه عن إذاعة الحفل الذي لم يحدث لسبب مجهول.

وكتب الحجار عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "بعتذر لكم عن البوست اللي نشرته امبارح بإن ميعاد إذاعة حفلتي في القلعة على قناة الحياة حيكون الساعة 12 ونص، ولكن كالعادة حفلتي أنا بالتحديد تقرر عدم إذاعتها، وكان البديل إذاعة حفلة معادة من حفلات العلمين".

وأضاف الفنان المصري: "بالتأكيد ضروري أوضح للسادة الأفاضل اللي بيتابعوني إن عدم إذاعة حفلاتي بقى شيء معروف، وإذا أُذيعت أي حفلة، فإنها تعرض مشوهة، وكلها غلطات أو إذاعة الحفلة من دون تنبيه حتى لا يعلم الجمهور بموعد إذاعتها".

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واختتم علي الحجار منشوره: "بعتذر ليكم مرة ثانية، وكان قصدي تعرفون إن اللي بيحصل ماليش يد فيه، رغم أن التيار قوي، ولكني أوعدكم إني حفضل أقدم لكم فن يحترم عقولكم وإحساسكم".

وفي أول رد على منشور على الحجار، أعلنت قناة الحياة المصرية عن عرض حفل علي الحجار اليوم الجمعة، في تمام الحادية عشر مساءً.

ونشرت قناة الحياة عبر "الإنستغرام"، برومو تشويقي للحفل، معلقة عليها: "سهرة من الطرب الأصيل، انتظروا حفل الفنان علي الحجار في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 32 الليلة في 11 مساءً".