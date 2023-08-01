تشيلي.. عائلة تهرب من صخب المدينة فتلقى حتفها في الطبيعة

واستبعد قائد شرطة مقاطعة جونسون فرضية جريمة قتل؛ لأنه من النادر أن يقتل الناس في هذه المنطقة.

ووفق التقرير، فإنه رغم الصعوبات تمكنت الفحوصات الجنائية من تحديد هوية المتوفين وهم من عائلة واحدة: كريستين فانس (41 عامًا) وريبيكا فانس (42 عامًا) وابنها المراهق البالغ من العمر (14) عامًا.

وقالت "تربفالا" شقيقة المتوفيتين، إن "ريبيكا كانت تشعر بخيبة أمل في السنوات الأخيرة، وأبدت رغبتها مرارًا بمغادرة بلدتهم بسبب عدم رضاها عن الطريقة التي يسير بها العالم، واعتقدت أنه سيكون من الأفضل لو كانت هي وابنها وكريستين بمفردهم بعيدًا عن الجميع".

وأضافت "تريفالا" أن شقيقتها "كريستين" لم تكن ترغب بمرافقتهما بالبداية، لكنها غيرت رأيها لاعتقادها أن انضمامها سيعطيهما فرصة أفضل للتعايش مع الطبيعة والبقاء على قيد الحياة.

وأشارت إلى أنها عرضت على شقيقتيها منزلًا متنقلًا ومولدًا حتى تتمكنا من الذهاب إلى الجبال، لكنهما رفضتا.

وبينت أن العائلة اكتفت "بمشاهدة بعض مقاطع الفيديو على يوتيوب لتعلم بعض مهارات التعايش مع الطبيعة، وبالفعل غادروا في يوليو 2022 ليستقروا وحيدين مع متاعهم البسيط في الجبال؛ لكن يبدو أن التجربة الحقيقية بالتأكيد كانت مختلفة وأصعب تمامًا".

وقالت السلطات، إن الضحايا حاولوا البقاء في تلك المنطقة خلال الشتاء، لكنهم لم ينجحوا.

ويحتمل أنهم ماتوا أثناء الاحتماء داخل الخيمة في وقت ما خلال الموسم، بسبب صعوبة العيش في مثل درجات الحرارة المنخفضة هذه، دون خبرة أو دون توفر العناصر اللازمة.

أما الجثث فظهرت عليها علامات واضحة لسوء التغذية، ويرجح أن يكون الجوع أو درجات الحرارة المنخفضة أو أول أكسيد الكربون بعد نشوب حريق من أسباب وفاتهم، وفق الصحيفة.

المصدر: صحيفة "LaTercera" التشيلية