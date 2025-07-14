الإطاحة بعصابة احتالت على مصريين بـ 2.5 مليون جنيه

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على عدد من المتهمين المسؤولين عن منصة "VSA" الإلكترونية، بعد تورطهم في الاستيلاء على أموال مواطنين بدعوى استثمارها.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي أنها تلقت بلاغات من 58 شخصاً أفادوا بتعرضهم لعمليات نصب واحتيال من قبل القائمين على المنصة، حيث استولوا منهم على نحو 2.5 مليون جنيه، مقابل وعود بتحقيق أرباح من خلال ما وصفوه باستثمار الأموال في مشاهدة إعلانات ومقاطع فيديو لشركات عالمية.

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وأظهرت التحريات أن الجناة يشكلون عصابة احترفت الاحتيال الإلكتروني، مستغلين منصة "VSA" لاستدراج الضحايا عبر الإنترنت، وإقناعهم بتسجيل بياناتهم وتحويل أموالهم مقابل أرباح وهمية.

وتابعت الوزارة أن المنصة كانت تطلب من المشاركين سداد رسوم عضوية وتحصيل تلك الرسوم عن طريق محافظ مالية إلكترونية، والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقابل عمولات مالية.

وكشفت الوزارة أن المنصة كانت تتواصل مع المشاركين والضحايا عبر تطبيق واتساب، باستخدام أرقام دولية لإضفاء المصداقية على نشاطهم الإجرامي.

وأكدت الوزارة، أنه وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط 23 متهما وبحوزتهم مبالغ مالية، ومحافظ إلكترونية، وسيارات، وهواتف محمولة، وحواسب آلية، وكميات كبيرة من شرائح هواتف المحمول "مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية"، موضحة أن إجمالي قيمة المضبوطات المالية والعينية بلغ ما يعادل أكثر من 32 مليون جنيه.

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وحذرت الداخلية المصرية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر، التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والاحتيال وفقدان أموالهم.

وكانت منصة تدعى "VSA" قد قامت بسحب ملايين الجنيهات من مصريين، عبر تطبيق لمشاهدة إعلانات بمقابل مادي.

وعقب ظهور التطبيق بدأ العديد من المشتركين بالترويج له لكسب المال مقابل مشاهدة إعلانات.