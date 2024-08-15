أعلن الفنان المصري أحمد العوضي عن اسم مسلسله الجديد الذي يخوض به الموسم الرمضاني المقبل، ويحمل اسم "الملك"، من تأليف محمود حمدان، مشيرًا إلى أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا.

وفور الإعلان عن اسم المسلسل، طالب السيناريست فتحي الجندي بتغيير اسم المسلسل، مبررًا أنّ "لديه مسلسلًا يحمل نفس الاسم منذ العام 2010، حيث كان مقررًا أن يقدمه الفنان الراحل محمود عبد العزيز".

وكتب الجندي منشورًا عبر "فيسبوك"، قال فيه: "أولًا، كل التقدير للمؤلف الصديق محمود حمدان، والنجم أحمد العوضي، وشركة سينرجي، وتامر مرسي، لكن (الملك) كاسم للمسلسل ملكية فكرية لي منذ 2010، وكان هيعمل بطولته الحاضر الغائب الراحل الرائع محمود عبدالعزيز.. لظروف ما لم يتم إنتاج العمل.. ومنذ شهور قليلة تحدثت مع شركة إنتاج، وجارٍ ترشيح بطل كبير.. هذا للعلم.. ولا أعلم ما العمل".

وتفاعل محمود حمدان مع منشور فتحي الجندي، مؤكدًا أنه سيقوم بتغيير اسم المسلسل، حيث كتب: "ولا يهمك يا أستاذي، هغيّر اسم المسلسل".

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ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ لفت السيناريست محمد صلاح العزب إلى أنه يملك مسلسلاً يحمل الاسم ذاته، ومسجلاً باسمه، لافتًا إلى أنه كان سيُعرض قبل سنوات، وكان سيقوم ببطولته الفنان محمد إمام، إلا أنه تم تأجيله.

وكتب "العزب" في منشور عبر فيسبوك، قال فيه: "واضح أن النجم الجدع ابن البلد أحمد العوضي مخدش باله أنه أنا والنجم محمد إمام عندنا مسلسل اسمه (الملك) كنا هنعمله في 2021، وقررنا وقتها تأجيله عشان نعمل مسلسل (النمر)، والمشروع لسه موجود، وقيد التنفيذ إن شاء الله".

وأضاف: "المعالجة والاسم مُسجلان من قبلها، وأعتقد أن العوضي هيلاقي اسمًا أحسن لمسلسه إللي هيكسّر الدنيا، إن شاء الله، في رمضان 2025".

وتابع: "بما أن الشيء بالشيء يذكر، عاوز أحكي موقفًا إنه في سنة عرض مسلسل العوضي إللي كان عامل فيه شخصية اسمها الخديوي، أنا كنت عامل في مسلسلي مع إمام شخصية خصم البطل اسمه الخديوي، وإمام في اللطافة كده من غير دوشة قال لي تعال نغيّر اسم الخديوي ده عشان العوضي عامل شخصية اسمها الخديوي، وهوه حابب الاسم، فتعالى نغيّره عشان منرخمش عليه، وغيّرناه فعلاً وقتها".