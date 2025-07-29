القبض على "بنت مبارك" بعد اتهاماتها لوفاء عامر وشخصيات فنية

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على مروة يسري، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب "بنت مبارك"، وذلك عقب سلسلة من الفيديوهات المثيرة للجدل، زعمت فيها أنها الابنة السرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي، ووجّهت خلالها اتهامات خطيرة لعدد من الفنانين والشخصيات العامة دون تقديم أي أدلة.

وأكد المحامي المصري طارق العوضي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن القبض على المتهمة جاء بعد تجاوزها الحدود القانونية كافة، ونشرها مزاعم كاذبة تتعلق بنسبها، فضلًا عن ترويجها شائعات تمسّ سمعة فنانين، من بينهم الفنانة وفاء عامر.

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وكانت مروة قد ظهرت مؤخرًا عبر تطبيق "تيك توك"، مدّعية أن الفنانة وفاء عامر متورطة في وفاة لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، مشيرة إلى أن الوفاة لم تكن بسبب السرطان كما أُعلن رسميًا، بل بسبب "بيع أعضائه"، على حدّ قولها.

كما شملت ادعاءاتها أيضًا زوجة اللاعب الراحل، ما أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردّت الفنانة وفاء عامر على تلك الادعاءات ببيان رسمي عبر حساباتها، جاء فيه: "أرفض تمامًا الزجّ باسمي أو الإساءة لي أو لأي فرد من أسرتي في شائعات تمسّ مكانتي كفنانة وإنسانة، وسأتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد من يقف خلف هذه الأكاذيب".

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وفي تطور لاحق، نشرت مروة مقطع فيديو من داخل ما قالت إنه مقر النيابة العامة، زاعمة أنه لم يتم تقديم أي بلاغ رسمي ضدها من وفاء عامر حتى ذلك الوقت، قبل أن تُعلن مصادر أمنية تنفيذ أمر النيابة العامة بضبطها، بناءً على بلاغات متعددة تتهمها بنشر الشائعات، والتحريض على الكراهية، والإضرار بالنظام العام.

من جانبها، أعلنت نقابة المهن التمثيلية تضامنها الكامل مع الفنانة وفاء عامر، مشيرة إلى تشكيل لجنة قانونية لمتابعة مستجدات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية كافة لحماية أعضائها من أي إساءات أو تشويه إعلامي.