بعد جدل حفل بيروت.. هكذا رد تامر حسني على الانتقادات

الفنان المصري تامر حسنيالمصدر: الإنستغرام
محمد بركة
محمد بركة
11 أغسطس 2025، 7:58 ص

رد الفنان المصري تامر حسني على الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها في الساعات الأخيرة، إثر الحفل الغنائي الذي أقامه مساء أمس الأول ببيروت والذي شهد تأخرًا لبضع ساعات وفوضى تنظيمية وإلقاء مقاعد بين الحضور.

ووصفت تقارير صحفية لبنانية ما حدث بأنه "إهانة تستوجب الاعتذار إلى الجمهور اللبناني"، على حد تعبيرها، مؤكدة أن تأخر ظهور تامر على خشبة مسرح " فوروم دي بيروت" بلغ 3 ساعات ونصف الساعة، مع إرهاق شديد على الجمهور الذي جاء معظمه في الموعد قادمًا من خارج المدينة. 

واعتبر نشطاء لبنانيون أن "رسالة الحب" التي وجهها الفنان الملقب بـ "نجم الجيل" إلى لبنان وشعبه من فوق خشبة المسرح "لا تعد كافية"، وفق قولهم. 

وجاء رد تامر على كل هذه الانتقادات بشكل غير مباشر، حيث وصف حفله في بيروت بـ"الأسطوري"، مثنيًا على كرم الضيافة، دون تبرير ما حدث أو التطرق إلى النقاط السلبية التي أثيرت. 

ونشر تامر حسني عددًا من صور الحفل عبر حسابه على الإنستغرام" معلقًا: "من أجمل وأروع حفلات حياتي، حفل لبنان الأسطوري، حب وكرم ضيافة فوق الخيال "، مشيدًا بالتظيم الذي وصفه بـ "الرائع"، كما وجه الشكر للشركة المنظمة.

