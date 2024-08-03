توفي مواطن كويتي، بعد مرور يومين على دفن نجله، الذي فارق الحياة متأثراً بإصابات بليغة تعرض لها قبل نحو أسبوعين في حادث بمدينة بورصة في تركيا.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن صالح الكفيفة العنزي، توفي حزناً على ابنه محمد (43 عاماً)، الذي أصيب منتصف الشهر الماضي بحادث دراجة كهربائية (سكوتر) خلال تواجده في تركيا، قبل أن يفارق الحياة منذ ثلاثة أيام.

وأثار الإعلان عن وفاة الأب المسن، مشاعر حزن واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، متأثرين بسبب الوفاة التي ارتبطت بالحزن على فراق الابن.

أخبار ذات علاقة رحلة مواطن سعودي إلى تركيا تفقده زوجته

ودون كويتيون كثر، عبارات حزينة ومؤثرة في نعي الأب الذي لم يطق فراق نجله.

وتعرض محمد صالح الكفيفة لإصابات بليغة، بينها نزيف داخلي وكسور عديدة، بعد سقوطه من "السكوتر"، وبقي في العناية المشددة لنحو أسبوعين، قبل أن تعلن وفاته.

ومن المقرر أن يُدْفَن الأب بعد صلاة العشاء، اليوم السبت، في مقبرة الصليبخات، وهي المقبرة ذاتها التي تم فيها دفن الابن يوم الخميس الماضي.