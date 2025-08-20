الولايات المتحدة تسحب "الروبيان المشع" من 13 ولاية

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) سحب شحنات من الروبيان المجمد المستورد من إندونيسيا بعد اكتشاف احتمال تلوثها بمواد مشعة.

وأوضحت الإدارة عبر موقعها الإلكتروني أن الروبيان المستورد من شركة "بي تي. باهاري ماكمور سيجاتي" PT. Bahari Makmur Sejati، تم بيعه في 13 ولاية أمريكية عبر سلسلة متاجر "وول مارت".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أشار البيان إلى أن الفحوص كشفت وجود "السيزيوم-137"، نظير مشع معروف، في إحدى الشحنات، مؤكدة أن مستوى التلوث ضئيل ولا يشكل خطراً مباشراً على المستهلكين. ومع ذلك، لم يتم بعد التأكد من سلامة باقي الكميات المتوفرة في المتاجر.

وحذرت السلطات من أن التخزين أو التحضير في ظروف غير صحية قد يزيد من خطر التعرض للإشعاع على المدى الطويل، وهو ما قد يرفع احتمال الإصابة بالسرطان، حتى إذا كانت مستويات التعرض منخفضة.

وطلبت إدارة الغذاء والدواء من "وول مارت" تنفيذ حملة سحب واسعة، داعية المستهلكين الذين يمتلكون منتجات الروبيان من هذه الشركة إلى الامتناع عن تناولها.