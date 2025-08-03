رحلة ملكية بحرية تتحول لقصة طريفة بطلب "غريب" من الأمير جورج

كشفت تقارير بريطانية عن واقعة طريفة جرت خلال عطلة بحرية خاصة للعائلة الملكية البريطانية في اليونان، حيث طلب الأمير جورج، الابن الأكبر للأمير ويليام والأميرة كيت، نوعًا معينًا من الطعام دفع طاقم اليخت الفاخر إلى إرسال قارب صغير إلى الشاطئ لتلبية طلبه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" كانت العائلة تبحر في البحر الأيوني بين جزيرتي كيفالونيا وزاكينثوس، حين عبّر الأمير جورج (12 عامًا) عن رغبته في تناول طعام "غير مدرج على قائمة السفينة"، ما استدعى إرسال قارب إلى جزيرة زاكينثوس خصيصًا لجلب الطلب. ورغم أن المصادر لم تكشف عن طبيعة الطعام المطلوب، فقد وصفته بأنه "ليس فاخرًا، بل مجرد شيء محدد".

وذهب البعض إلى التكهن بأن الأمير ربما اشتهى وجبة من "ماكدونالدز"، لا سيما أن زاكينثوس من الجزر القليلة في اليونان التي تضم فرعًا للسلسلة العالمية. ورغم سياسة المطعم الصارمة بعدم الإدلاء بأي معلومات عن الزبائن، إلا أن القصة لاقت انتشارًا واسعًا بين السكان المحليين ووسائل الإعلام.

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وعلى الرغم من توفر طاهٍ محترف على متن اليخت، فإن طلب جورج أضاف لمسة من الطرافة على الرحلة التي لم تشمل نزول العائلة إلى أي من الجزر، لأسباب أمنية. وبدلًا من ذلك، استمتع أفراد العائلة، ومنهم الأميرة كيت، والأميرة شارلوت، والأمير لويس، بالسباحة والأنشطة البحرية باستخدام منصة خلفية تُحوّل مؤخرة اليخت إلى شاطئ خاص.

يُذكر أن العائلة الملكية تحرص عادة على الحفاظ على خصوصية عطلاتها، لكن هذه الحادثة أعادت للأذهان حب أبناء الأميرة الراحلة ديانا للوجبات السريعة، في تقليد يبدو أن كيت لا تتبعه كثيرًا مع أطفالها.