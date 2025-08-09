بعد لقائه مع لارا ترامب.. محمد رمضان يعد بـ"مفاجأة كبيرة"

أثار الفنان المصري، محمد رمضان، موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن نشر عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" صورة تجمعه بلارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال زيارة أجراها إلى منزل العائلة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار رمضان، في منشوره، إلى أن اللقاء تم بدعوة شخصية من لارا ترامب، معتبرًا ذلك دليلًا على مدى تقديرهم واحترامهم لقارته الإفريقية وبلده مصر، معبرًا عن سعادته بهذا اللقاء بقوله: "استعدوا لمفاجأة كبيرة قريبًا... ثقة في الله نجاح"، ما زاد من حماسة متابعيه وجمهوره.

وفي أعقاب تداول الصورة على نطاق واسع، انتشرت تقارير إعلامية غير مؤكدة رسميًّا تشير إلى أن لارا ترامب قد وقّعت مؤخرًا عقدًا لتقديم برنامج تلفزيوني بعنوان "The Glamorous Lifestyle"، يُسلّط الضوء على حياة أبرز رواد الأعمال والفنانين والمشاهير من مختلف أنحاء العالم.

وربطت مصادر إعلامية مصرية بين هذا المشروع الإعلامي الجديد وبين منشور محمد رمضان، مرجحة أن تكون "المفاجأة الكبيرة" التي ألمح إليها هي استضافته ضمن إحدى حلقات البرنامج، وطرحت المصادر ذاتها تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدًا لتعاون إعلامي أو فني مرتقب بين الطرفين، أم أن الأمر لا يتجاوز حدود الاستعراض الإعلامي.

في سياق منفصل، أثار الفنان محمد رمضان جدلًا واسعًا مؤخرًا، بعد سقوط قتيل ووقوع 6 إصابات بسبب الألعاب النارية في حفل غنائي له في الساحل الشمالي، وواجه انتقادات واسعة، عقب تأكيده وإحيائه حفلًا غنائيًّا آخر في اليوم التالي للحادثة التي هزت الرأي العام المصري والعربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.