ملايين الدولارات و"خطة عسكرية".. زواج ابنة ستيف جوبز يخطف الأنظار

تستعد إيف جوبز، ابنة مؤسس "آبل" ستيف جوبز، لزفاف فاخر هذا الأسبوع في الريف البريطاني، بتكلفة تقدَّر بـ6.7 مليون دولار.

وستتزوج العروس البالغة من العمر 27 عاماً من الفارس الأولمبي البريطاني هاري تشارلز (26 عاماً)، الحائز على ميدالية ذهبية.



ومن المتوقع، وفقا لصحيفة "ذا صن"، أن يحضر الحفل شخصيات بارزة، من بينها نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس، والصديقة المقربة لوالدة العروس لورين باول جوبز، إضافة إلى عرض خاص من النجم العالمي إلتون جون.

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ويُشرف على تنظيم الزفاف منسق الحفلات الشهير ستانلي غاتي، وقد وصفه أحد المصادر لصحيفة "ذا صن"، بأنه "حكاية خرافية بملايين الجنيهات تُحدث ضجة كبيرة في ريف أوكسفوردشير".

وأشار المصدر إلى أن شخصيات بارزة مثل جيسيكا سبرينغستين، مات هيلدرز من فرقة Arctic Monkeys، الأميرة بياتريس، وجينيفر وفيبي غيتس سيحضرون الزفاف.

وأضاف أن التخطيط للحفل يتم بدقة شديدة وكأنه عملية عسكرية، إذ يُتوقع أن يبدأ الضيوف بالوصول تدريجياً هذا الأسبوع، استعداداً لانطلاق الاحتفالات الرسمية يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يحضر الحفل الفاخر شقيقا العروس، ريد (33 عاماً) وإيرين (29 عاماً)، في حين لا تزال مشاركة أختها غير الشقيقة، ليزا برينان-جوبز، غير مؤكدة.

وكانت إيف جوبز وهاري تشارلز قد أعلنا عن علاقتهما لأول مرة علناً خلال أولمبياد باريس 2024، حيث كان تشارلز يشارك ضمن الفريق الأولمبي.

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ومنذ تخرّجها من جامعة ستانفورد، شاركت إيف في عروض أسبوع الموضة في باريس لعلامات مرموقة مثل "Coperni"، وظهرت في نهائيات كأس العالم للفروسية.

وتنتمي إيف حالياً إلى وكالة "DNA Model Management"، وظهرت مؤخراً على غلاف مجلة "فوغ اليابان"، كما كانت الوجه الإعلاني لحملة مميزة من دار "لويس فويتون".