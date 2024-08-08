توفي نجم مسابقة "شاعر المليون" الأردني ياسر محمد فلاح البشابشة؛ إثر توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، مساء اليوم الخميس.

ووفق أقارب البشابشة، حدثت الوفاة داخل منزله في قرية محي بمحافظة الكرك، جنوبي الأردن.

ويعد الشاعر الراحل أحد أبرز نجوم مسابقة "شاعر المليون" في نسخة عام 2009، المعروفة على نطاق واسع في الخليج العربي، وتنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة.

عمل البشابشة في إذاعة صوت الكرك التابعة لجامعة مؤتة، وكان أحد أبرز وجوه الشعر والثقافة في الأردن، وله العديد من القصائد الشعرية والمؤلفات.

ومن نماذج شعر الراحل قصيدته "عاشق الكرك" التي يقول في مطلعها: قف بالكرك يا عاشق الشعر والفن / وارسم تصاوير النقا والطهارة / تاريخها واضح، ويسهل على من / يقرأ تفاصيله عبارة / من يومها حصنٍ حصينٍ تحصن / بين المداين شوفها بالصدارة.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم للرحيل المفاجئ للشاعر الأردني، مقدمين التعازي لأهله وزملائه.

يذكر أن حالة من الحزن الشديد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهر، بعد الوفاة الصادمة والمؤلمة لشاعر المليون اليمني عامر بن عمرو بلعبيد، الذي قضى عطشا في الصحراء.